18 قتيلا في انفجار سورية

قتل 18 شخصاً بينهم 13 مدنيا وأصيب العشرات بجروح، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة تسيطر عليها القوات التركية، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد المرصد بأن السيارة انفجرت قرب محطة للحافلات وسيارات الأجرة في وسط مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، ما تسبب بمقتل 18 شخصاً. وأصيب كذلك 75 آخرون على الأقل بجروح، بعضهم في حالة خطرة. ورجح المرصد أن ترتفع الحصيلة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار في المدينة التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها منذ فبراير 2017.



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