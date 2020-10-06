الأردن يعلن الحظر الشامل بدءا من الليلة بعد ارتفاع إصابات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 07:17 مساءً - أعلنت الحكومة الأردنية عن فرض الحظر التجول الشامل في جميع مناطق المملكة ، بدءا من من منتصف ليلة الخميس .

أعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالاردن، العميد الركن مازن الفراية، عن فرض حظر التجول الشامل لمدة 48 ساعة في جميع مناطق المملكة، اعتبارا من منتصف ليلة الخميس على الجمعة المقبلة الموافق 9 تشرين الأول الحالي لينتهي منتصف ليلة السبت على الأحد المقبل .

وقال الفراية، خلال إيجاز صحفي عقد اليوم الثلاثاء في رئاسة الوزراء، إنه وخلال ساعات حظر التجول الشامل لن يسمح لأحد من المواطنين بالخروج بما في ذلك حملة التصريح الإلكترونية ويستثنى من ذلك فرق التقصي الوبائي والكوادر الطبية والتمريضية وعدد محدود من القائمين على ديمومة عمل المؤسسات للقطاعات الحيوية. ونوه إلى أن الأشخاص المسافرين أو العائدين من السفر سيتم السماح لهم بالمرور خلال أيام حظر التجول الشامل، بمجرد إبرازهم لتذاكر السفر لنقاط الغلق الأمنية.

وأضاف الفراية أنه تقرر أيضا تكرار تطبيق قرار حظر التجوال الشامل بنفس الآلية خلال الأسابيع المقبلة ولإشعار آخر، وذلك خلال اجتماع خلية أزمة كورونا الذي عقدته اليوم برئاسة رئيس الوزراء وحضور جميع الجهات الممثلة بخلية الأزمة، وذلك في ضوء تطورات الحالة الوبائية في الأردن وتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل غير مسبوق خلال الأيام الماضية.

وأكد أنه وباستثناء الأيام التي يفرض فيها حظر التجول، يستمر سريان حظر التجول الجزئي يوميا اعتبارا من الساعة 12 ليلا للمنشآت وبعد الـ1 صباحا للمواطنين وحتى الساعة 6 صباحا، مشددا على أنه لا يسمح لأحد من المواطنين بالخروج إلا للأشخاص المصرح لهم بذلك.

كما اعلن الفراية أنه واعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء سيتم نشر كوادر القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في جميع محافظات المملكة، وذلك لضمان تنفيذ قرار حظر التجول الشامل ولتعزيز جهود كوادر مديرية الأمن العام.

وأكد الفراية أن خلية الأزمة ستستمر بمراقبة المناطق التي تتزايد فيها حالات الإصابة وفقا لنظام التتبع الجغرافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وسيتم تنفيذ حظر شامل لأسبوع أو أسبوعين وفق الآلية المعمول بها حاليا.

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وقال إن الحملات التفتيشية والرقابية لكوادر الأمن العام على المنشآت ستستمر خلال الفترة المقبلة، والتي أفضت إلى تحرير حوالي 450 مخالفة بحق منشآت غير ملتزمة.

بدوره قرر وزير التربية والتعليم بالاردن الدكتور تيسير النعيمي تعليق دوام المدارس في السلطات التعليمية كافة اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، وذلك حفاظا على صحة وسلامة الطلبة والمعلمين والكوادر والمجتمع بأكمله.

كما قرر النعيمي في المؤتمر الصحفي الذي عقد برئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن تبقى الدورة التكميلية لطلبة الثانوية العامة في موعدها المعلن مسبقا، مشيرا الى ان الوزارة ستعلن عن اجراءات عقد امتحانات الثانوية للدورة التكميلية في الاسبوع المقبل.

وأكد استمرار الامتحانات للبرامج الدولية وفقا لبرنامجها المعلن ومراكزها المعتمدة والشروط والبروتوكولات الصحية المعتمدة.

وقال إن دوام المعلمين والهيئات الادارية في المدارس الحكومية سيكون بنظام التناوب وفقا لبرنامج ستعلن عنه الوزارة لمتابعة تعلم الطلبة عن بعد، ووفقا للاشتراطات الصحية المعتمدة.

وفيما يخص المدارس الخاصة ومدارس السلطات التعليمية الاخرى، أكد النعيمي ضرورة تنظيم دوام هيئاتها الادارية والتعليمية بما يخدم ادامة عمل التعليم عن بُعد شريطة الالتزام بالبروتوكول الصحي.

يذكر أن هذه القرارات جاءت في ضوء تطور الوضع الوبائي، فقد أعلن وزير الصحة الاردني، الدكتور سعد جابر، تسجيل في 1537 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 1507 إصابة محليّة، و30 حالة قادمة من الخارج، كما سجلت 12وفاة 5 منهم أعمارهم فوق 80 عاما، ليرتفع عدد الوفيات إلى 122.

وبين الدكتور جابر، خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة اليوم الثلاثاء، إن الحالات المحليّة توزّعت على النحو الآتي 812 في العاصمة عمّان، و39 في الكرك، و234 في البلقاء، و193 في الزرقاء، و17 في معان، و28 في عجلون، و12 في مأدبا، و6 في المفرق و35 في جرش، و101 في إربد، و18 في العقبة، و12 في الطفيلة، فيما سُجلت 94 حالة شفاء جديدة. وبين الدكتور جابر أن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت 19169 فحصاً جديدا، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات نحو 1330605 فحصا.ً

وتوقع الدكتور جابر ازدياد الحالات المصابة إلى آلاف الإصابات، مما يتطلب المزيد من الحذر والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات كون الوضع الوبائي وصل لحد الخطورة.