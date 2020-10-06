التحالف: تدمير طائرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية

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آخر تحديث: 6 - أكتوبر - 2020 7:46 مساءً
طئرة حوثية مسيرة- أرشيفية
أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء ، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه نجران.
وأكد التخالف في بيان له أن ميليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين،والأعيان المدينة
إلى ذلك، شدد على أن قوات التحالف مستمرة في اتخاذ وتنفيذ كافة الاجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني.
وكان التحالف أعلن مساء أمس، أنه أحبط “هجوماً إرهابياً وشيكاً” للحوثيين في جنوب البحر الأحمر. كما اكتشف ودمر زورقاً ملغوماً ومسيراً عن بعد قرب الصليف في اليمن.
وأشار إلى استمرار تهديد الميليشيا الإرهابية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
يذكر أن تحالف دعم الشرعية باليمن، كان أفاد الأسبوع بتدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع لميليشيات الحوثي في صنعاء، مؤكداً التزامه المطلق بتدمير قدرات الميليشيات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
كما شن أواخر الشهر الماضي، غارات متتالية على مجمع دائرة الهندسة العسكرية في ضاحية سعوان شرق صنعاء، مستهدفة مراكز تصنيع وتجميع للصواريخ الباليستية وتركيب المسيرات، تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية.
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