244 جنديا خسائر الجيش الأرمني منذ بدء الحرب مع أذربيجان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 07:17 مساءً - منذ 50 دقيقة

ارتفعت حصيلة خسائر الجيش الأرميني في معارك إقليم ناغورني كاراباخ، إلى 244 جنديا منذ بدء المعارك مع أذربيجان، في 27 سبتمبر ، بعد سقوط 21 جنديا ، حسب ما أفاد به مسؤول أرميني اليوم الثلاثاء.

وقُتل مئات الأشخاص في الحرب الأحدث على ناغورني كاراباخ، وهو جيب جبلي تابع لأذربيجان بموجب القانون الدولي، لكن يسكنه ويحكمه منحدرون من أصل أرميني.

Advertisements

وأعلن الإقليم أن القوات الأذربيجانية شنت ضربات صاروخية على عاصمته خانكندي، بينما قالت أذربيجان إن أرمينيا أطلقت صواريخ على عدة بلدات خارج الإقليم.

وهذه الاشتباكات هي الأسوأ منذ التسعينيات حين قُتل نحو 30 ألفا. وأثارت الاشتباكات مخاوف دولية حول الاستقرار في جنوب القوقاز حيث تنقل خطوط أنابيب النفط والغاز الأذربيجاني إلى الأسواق العالمية.

وقد يؤدي الصراع إلى تورط قوى إقليمية أخرى، إذ تدعم تركيا أذربيجان، بينما لدى أرمينيا معاهدة دفاعية مع روسيا.