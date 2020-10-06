الاتحاد الاوروبي: مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد وصلت لطريق مسدود

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الاتحاد الاوروبي
اعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إن الحكومة التركية تقوض اقتصادها وتقلص الديمقراطية وتدمر المحاكم المستقلة ما يجعل محاولة أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أبعد من أي وقت مضى.
وأنحت المفوضية الأوروبية باللوم في تدهور الأوضاع في مجال حرية التعبير والسجون والبنك المركزي على “الإفراط” في مركزية السلطة الرئاسية وقالت إن الحكومة تعرض تركيا أيضا “لتغييرات سريعة في معنويات المستثمرين”.
وأضافت المفوضية في تقريرها السنوي بشأن تركيا إن “تركيا لم تعالج بشكل موثوق به مخاوف الاتحاد الأوروبي الجادة بشأن استمرار التطورات السلبية في سيادة القانون والحقوق الأساسية والسلطة القضائية”.
وقالت إن “مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي وصلت لطريق مسدود”.
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