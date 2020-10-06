ماذا يحدث في إيران..رقم قياسي جديد بإصابات كورونا اليومية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 07:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت إيران ،الثلاثاء، عن تسجيل رقم قياسي جديد بإصابات فيروس كورونا المستجد .

ذكرت وزارة الصحة الإيرانية، أنها سجلت ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد إذ أصيب 4151 شخصا في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات في الدولة الأكثر تضررا من الجائحة بالشرق الأوسط 479825 حالة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي إن 227 مريضا توفوا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 27419.

وإيران من أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا في الشرق الأوسط، ويرجح خبراء أن يكون عدد الإصابات والوفيات الفعلي أعلى بكثير مما جرى إعلانه رسميا.

Advertisements

وفي أغسطس الماضي، ذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية أن إيران كانت مدخلا لتفشي الفيروس في دول المنطقة مثل العراق ولبنان وأفغانستان.

وفي مايو، قالت السلطات الإيرانية إنها بدأت في السيطرة على الفيروس، وفي الوقت نفسه كان الناتج الإجمالي المحلي قد انخفض بنسبة 15 في المئة.

ودفع هذا التدهور الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى إعادة فتح الاقتصاد، وهو ما أدى إلى غرق البلاد في موجة ثانية من الفيروس ابتداءً من يونيو الماضي.

وأصبح المعدل اليومي للإصابات 3 آلاف، وحتى أواخر أغسطس سجلت إيران نحو 370 ألف إصابة، وأكثر من 21 ألف إصابة.

لكن روحاني قال في تصريحات سابقة إن 25 مليون إيراني أصيبوا بالفيروس، بما يزيد كثيرا على الأرقام الرسمية.