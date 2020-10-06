أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الاحتياجات المتوقعة للخزينة برسم شهر أكتوبر الجاري تتراوح ما بين 6 و6,5 ملايير درهم.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أنها تحيط المستثمرين علما بأن “اللجوء إلى سوق مناقصات قيم الخزينة برسم شهر أكتوبر 2020 سيهم مبلغا يتراوح ما بين 6 و6,5 ملايير درهم”.
يشار إلى أن الاحتياجات المتوقعة للخزينة تراوحت، في شهر شتنبر الماضي، بين 10 و10,5 ملايير درهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مديرية الخزينة: الاحتياجات المتوقعة تتراوح بين 6 و6,5 ملايير درهم خلال أكتوبر الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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