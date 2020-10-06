مديرية الخزينة: الاحتياجات المتوقعة تتراوح بين 6 و6,5 ملايير درهم خلال أكتوبر الجاري

أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الاحتياجات المتوقعة للخزينة برسم شهر أكتوبر الجاري تتراوح ما بين 6 و6,5 ملايير درهم.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أنها تحيط المستثمرين علما بأن “اللجوء إلى سوق مناقصات قيم الخزينة برسم شهر أكتوبر 2020 سيهم مبلغا يتراوح ما بين 6 و6,5 ملايير درهم”.

يشار إلى أن الاحتياجات المتوقعة للخزينة تراوحت، في شهر شتنبر الماضي، بين 10 و10,5 ملايير درهم.