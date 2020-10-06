بعد إقصاء فرقته من الدعم.. فنان مسرحي يعتصم أمام مقر وزارة الثقافة ويضرب عن الطعام- فيديو

يخوض الفنان المسرحي، عبد اللطيف حسينة، اعتصاما أمام مقر وزارة الثقافة في الرباط، معلنا دخوله في إضراب عن الطعام، بسبب إقصاء مشروع فرقته المسرحية من الدعم العمومي الاستثنائي، المخصص للمشاريع الفنية.

وأكد حسينة أنه تقدم وفرقته المسرحية، لنيل دعم وزارة الثقافة، لكنه أقصي من لائحة المستفيدين، موضحا أنه راسل الوزير حول الموضوع، ولم يتلق أي جواب.

وقال الفنان المسرحي نفسه إن الوزارة اتصلت به، سابقا، للسؤال عن الحالة الاجتماعية لأعضاء فرقته، قبل تحديدها المستفيدين من الدعم المخصص للمشاريع الفنية، على الرغم من تأكيده لحاجتهم إليه، إلا أنهم أقصيوا منه.

ووجه الفنان المسرحي، حسينة، اللوم إلى الفنان نعمان لحلو، بعد تخليه عن حصته من الدعم نتيجة الضجة، التي خلقها على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أنه ألحق بذلك الضرر بأسر الموسيقيين، الذين كانوا سيتشغلون معه.