أمن طنجة يوقف متورطين في سرقة سيارات وانتحال صفة موظف عمومي

أحالت فرقة الشرطة القضائية في منطقة أمن بني مكادة، أمس الاثنين، في طنجة على النيابة العامة ثلاثة اشخاص من ذوي السوابق القضائية، بينهم اثنان يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهما في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال، وانتحال صفات ينظمها القانون.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيهم في استهداف الضحايا، الذين يعرضون سياراتهم للبيع عبر مواقع الأنترنيت، قبل انتحال أحدهم صفة موظف عمومي سام، وإتمام إجراءات البيع مقابل شيك بنكي، يحمل هوية مزورة، ولا يتوفر على مؤونة.

وأضافت المعطيات ذاتها أن إجراءات البحث المنجزة مكنت من حجز مجموعة من السيارات، التي يشتبه في أنها متحصلة من هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حجز وثائق تسجيل مركبات مزورة، ومجموعة من الشيكات البنكية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية٫