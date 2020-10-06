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الصحة العالمية تكشف موعد طرح لقاح كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تكشف موعد طرح لقاح والان مع التفاصيل

الثلاثاء 6 أكتوبر 2020

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الثلاثاء، أن لقاحا ضد (كوفيد-19) ربما يكون جاهزا بحلول نهاية 2020.

 

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وأضاف في ختام اجتماع استمر يومين للمجلس التنفيذي للمنظمة حول الجائحة: "سنحتاج إلى لقاحات وثمة أمل أن يكون لدينا لقاح بنهاية هذا العام. ثمة أمل"، وفقا لوكالة رويترز.

 

وهناك لقاحات تجريبية لدى مبادرة "كوفاكس" التي تقودها منظمة الصحة العالمية وتهدف إلى توزيع ملياري جرعة لقاح واقية من (كوفيد-19) بحلول نهاية 2021.

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