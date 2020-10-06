شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أنا بخير وأتطلع لمناظرة بايدن يوم 15 أكتوبر والان مع التفاصيل

الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه على ما يرام بعد خروجه من المستشفى، مضيفا أنه يتطلع لمناظرة المرشح الديمقراطي جو بايدن يوم 15 أكتوبر في ميامي.

Advertisements وقال في تغريدتين عبر حسابه في تويتر، "أنا بأفضل حال". وأضاف "أتطلع للمناظرة التي ستنعقد مساء خميس الخامس عشر من أكتوبر في ميامي. ستكون عظيمة!"

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