شكرا لقرائتكم خبر عن "حظر الأسلحة الكيماوية": نافالني تسمم بمادة "نوفيتشوك" والان نبدء بالتفاصيل

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني تعرض للتسميم بغاز أعصاب من مجموعة نوفيتشوك، حسبما صرح شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء.

وقال زايبرت إن نتائج المختبرات المرجعية التي كلفتها المنظمة تتفق مع نتائج معامل متخصصة في ألمانيا والسويد وفرنسا.

وأضاف زايبرت في بيان:" بذلك يتأكد مجددا الإثبات القاطع أن أليكسي نافالني كان ضحية هجوم بغاز أعصاب كيماوي من مجموعة نوفيتشوك، والحكومة الألمانية تجدد مطلبها لروسيا بأن توضح موقفها من هذه الأحداث".

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وحسب البيان، فإن الحكومة الألمانية تقوم حاليا بمراجعة التقرير الفني المفصل الذي أعدته المنظمة عن التحليل، وأشار إلى أنه سيكون هناك خلال الأيام المقبلة تبادل لوجهات النظر حول الخطوات اللاحقة داخل المجلس التنفيذي للمنظمة ودائرة شركاء الاتحاد الأوروبي.

وتابع زايبرت:" كل استخدام لأسلحة كيماوية هو عمل خطير ولا يمكن أن يستمر دون عواقب".

وسيبحث زعماء الاتحاد الأوروبي الواقعة مجددا خلال قمتهم التالية في الأسبوع المقبل، ومن الممكن أن يصدر عن القمة رد فعل مشترك للدول الأعضاء (27 دولة).