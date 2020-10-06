شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أتطلع لمناظرة بايدن.."ستكون رائعة" والان نبدء بالتفاصيل
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه يتطلع للمناظرة المقررة أمام جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأسبوع المقبل وأضاف أنه يشعر بأنه على ما يرام في أعقاب أول ليلة له في البيت الأبيض بعد أن دخل المستشفى للعلاج من كوفيد-19.
وقال ترامب على تويتر "أتطلع إلى المناظرة مساء الخميس 15 أكتوبر في ميامي. ستكون رائعة".
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