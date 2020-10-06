شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. حظر شامل الجمعة والسبت لمواجهة تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قررت الحكومة الأردنية ، فرض حظر شامل للتجوال، الجمعة والسبت المقبلين، لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وأعلن الأردن نشر كوادر القوات المسلحة في جميع محافظات المملكة اعتبارا من صباح غد الاربعاء. إضافة إلى تحويل التدريس في الجامعات والكليات للتعلم عن بعد باستثناء عدد من التخصصات، وتعليق الدوام في جميع المدارس اعتبارا من يوم الجمعة وحتى اشعار اخر.

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