شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار"دلتا" يتجه نحو خليج المكسيك ويهدد لويزيانا وفلوريدا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار دلتا يتحرك صوب خليج المكسيك ومن المتوقع أن يجتاح هذا الأسبوع ساحل الولايات المتحدة الجنوبي كإعصار كبير.

ويتوقع أن يؤدي الإعصار إلى هطول أمطار غزيرة على شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية وأن يجتاز خليج المكسيك صوب اليابسة بين ولايتي لويزيانا وفلوريدا مع إمكانية أن يصبح إعصارا من الفئة الرابعة يوم الخميس يتسبب في أضرار كارثية للممتلكات في طريقه.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار دلتا كان على بعد 200 كيلومتر جنوبي جزر جراند كايمان في الكاريبي اليوم الثلاثاء مثيرا رياحا تبلغ سرعتها القصوى 155 كيلومترا في الساعة.

ودلتا هو الإعصار الخامس والعشرون في موسم الأعاصير الأطلسية الذي يبدأ من الأول من يونيو حزيران وينتهي في 30 نوفمبر.