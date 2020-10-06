شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لقاح كورونا قد يكون جاهزا نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الثلاثاء إن لقاحا ضد كوفيد-19 ربما يكون جاهزا بحلول نهاية العام.
وأضاف في ختام اجتماع استمر يومين للمجلس التنفيذي للمنظمة حول الجائحة "سنحتاج إلى لقاحات وثمة أمل أن يكون لدينا لقاح بنهاية هذا العام. ثمة أمل".
وهناك تسعة لقاحات تجريبية لدى مبادرة كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية وتهدف إلى توزيع ملياري جرعة لقاح واقية من كوفيد-19 بحلول نهاية 2021.
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