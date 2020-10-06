ظهور الفيروس بين طلاب المدارس في سوريا

دمشق ـ الخليج 365:

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المدارس السورية بلغ 41 إصابة حتى أمس، ولفتت مديرية الصحة المدرسية في الوزارة إلى أن الإصابات تشمل الطلاب والأطر التعليمية والإدارية العاملة في مدارس سوريا.وبحسب صفحة وزارة التربية على “فيسبوك” فإن مدارس ريف دمشق جاءت أولا في توزع الإصابات بـ17 حالة، تلتها دمشق بـ6 إصابات، ثم حمص بـ5 حالات، بينما تم تسجيل 4 إصابات في كل من محافظتي طرطوس، وحلب، وإصابتين في كل من حماة والسويداء، وإصابة واحدة في القنيطرة. الى ذلك أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 114 إصابة جديدة في كافة المحافظات السورية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 7623 حالة، و 290 حالة وفاة.

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