لدى عودته للبيت الأبيض.. ترامب يحث الأميركيين على عدم الخوف من كورونا

واشنطن ـ رويترز:

خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الأول من مستشفى مركز والتر ريد الطبي العسكري الذي عولج فيها على مدى 4 أيام من فيروس كورونا المستجد، ودعا الأميركيين في رسالة مصورة إلى عدم الخوف من فيروس كورونا. وقال ترامب “لا تدعوه يسيطر عليكم (فيروس كورونا). لا تخافوا منه”. وأضاف “سنعود، سنعود إلى العمل. سنكون في المقدمة، لا تدعوه يسيطر على حياتكم. أخرجوا وكونوا حذرين”.

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