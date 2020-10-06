بغداد تؤكد عدم تلقيها تبليغاً رسمياً من طهران بإلغاء رحلات الخطوط العراقية

وقال المتحدث باسم السلطة جهاد الديوان، إن "سلطة الطيران المدني والخطوط الجوية، لم يصل لهما أي تبليغ رسمي من الجانب الإيراني بشأن إلغاء تراخيص الخطوط الجوية العراقية".

وأضاف الديوان في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن "الرحلات الجوية معلقة منذ الـ25 من شهر أيلول ولغاية التاسع من شهر تشرين الأول الحالي".



وكانت منظمة الطيران المدني الإيرانية أعلنت، أمس الأول الأحد، إلغاء تراخيص رحلات الخطوط الجوية العراقية حتى إشعار آخر.