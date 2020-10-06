أكدت سلطة الطيران المدني، الثلاثاء، أنها لم تتلقَ أي تبليغ رسمي من إيران بشأن إلغاء تراخيص رحلات الخطوط الجوية العراقية.
وقال المتحدث باسم السلطة جهاد الديوان، إن "سلطة الطيران المدني والخطوط الجوية، لم يصل لهما أي تبليغ رسمي من الجانب الإيراني بشأن إلغاء تراخيص الخطوط الجوية العراقية".
وأضاف الديوان في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن "الرحلات الجوية معلقة منذ الـ25 من شهر أيلول ولغاية التاسع من شهر تشرين الأول الحالي".
وكانت منظمة الطيران المدني الإيرانية أعلنت، أمس الأول الأحد، إلغاء تراخيص رحلات الخطوط الجوية العراقية حتى إشعار آخر.
وأضاف الديوان في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن "الرحلات الجوية معلقة منذ الـ25 من شهر أيلول ولغاية التاسع من شهر تشرين الأول الحالي".
وكانت منظمة الطيران المدني الإيرانية أعلنت، أمس الأول الأحد، إلغاء تراخيص رحلات الخطوط الجوية العراقية حتى إشعار آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر بغداد تؤكد عدم تلقيها تبليغاً رسمياً من طهران بإلغاء رحلات الخطوط العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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