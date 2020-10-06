وجاءت ألمانيا والنمسا ولوكسمبورغ وسويسرا وإيرلندا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا في المرتبة الثانية، لقُدرة حاملي جواز هذه البلدان الوصول إلى 128 وجهة دولية دون تأشيرة. بينما يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة لدخول 70 دولة.
واحتلت السويد وبلجيكا وفرنسا وفينلندا وإيطاليا وإسبانيا المرتبة الثالثة، ويحق لمواطني هذه الدول الأوروبية الدخول إلى 127 دولة حول العالم.
وشهدت القائمة تفوق جواز السفر الإماراتي على الأمريكي حيث حل في المرتبة الـ 13 بينما حل الأمريكي في المرتبة 21، بحسب موقع "غلوبال باسبورت إندكس".
وتذيل القائمة جواز السفر العراقي في المرتبة 75 عالميا وحل الجواز السوري في المرتبة الـ74.
كانت هذه تفاصيل خبر أقوى وأضعف جوازات السفر لعام 2020.. أين حلّ الجواز العراقي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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