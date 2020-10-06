الزوراء: مفاوضاتنا مع عباس استمرت حتى الفجر.. نتمنى له التوفيق في البرتغال

وقال الناطق باسم نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في حديث لـ الخليج 365، إن "إدارة نادي الزوراء وفور علمها بأن اللاعب علاء عباس أصبح حراً بفسخ عقده مع الكويت فتحت المفاوضات مع اللاعب على الفور".

وأوضح بالقول، "بدأت المفاوضات عن طريقي وعن طريق مدير الفريق عبد الكريم عبد الرزاق وبالتواصل مباشرة مع رئيس النادي فلاح حسن واستمرت المفاوضات حتى ساعات الفجر الأولى من اليوم الثلاثاء".



وتابع رشيد، أن "إدارة الزوراء حاولت التوصل لاتفاق مع اللاعب لكن سقف المرتبات في النادي حال دون الاتفاق وكذلك فان عباس توصل لاتفاق مع جيل فيسنتي البرتغالي لتمثيله في الموسم المقبل".

وأكمل، أن "أبواب نادي الزوراء كانت وستبقى مفتوحة أمام عباس ونتمنى له التوفيق بتجربته الاحترافية الجديدة".