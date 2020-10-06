2020-10-06 | 17:21
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أكدت الهيئة الادارية لنادي الزوراء الرياضي، أن مفاوضات الإدارة مع اللاعب علاء عباس، استمرت حتى ساعات فجر اليوم الثلاثاء.
وأوضح بالقول، "بدأت المفاوضات عن طريقي وعن طريق مدير الفريق عبد الكريم عبد الرزاق وبالتواصل مباشرة مع رئيس النادي فلاح حسن واستمرت المفاوضات حتى ساعات الفجر الأولى من اليوم الثلاثاء".
وتابع رشيد، أن "إدارة الزوراء حاولت التوصل لاتفاق مع اللاعب لكن سقف المرتبات في النادي حال دون الاتفاق وكذلك فان عباس توصل لاتفاق مع جيل فيسنتي البرتغالي لتمثيله في الموسم المقبل".
وأكمل، أن "أبواب نادي الزوراء كانت وستبقى مفتوحة أمام عباس ونتمنى له التوفيق بتجربته الاحترافية الجديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر الزوراء: مفاوضاتنا مع عباس استمرت حتى الفجر.. نتمنى له التوفيق في البرتغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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