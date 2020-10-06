الكاظمي يبحث مع مسؤولين أميركيين تنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، مع السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر وقائد التحالف الدولي ضد الإرهاب الجنرال بول كالفيرت تنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.
وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الكاظمي استقبل، اليوم، تولر وكالفيرت، وجرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق في المجال الأمني، كما جرى بحث آخر الجهود المتواصلة في ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي".
وأضاف أن "اللقاء تطرّق كذلك الى الملفات المتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة".
وأضاف أن "اللقاء تطرّق كذلك الى الملفات المتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة".
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