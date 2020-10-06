ترامب: أشعر بأنني في أحسن حال.. اتطلع لمناظرة بايدن

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، تغريدة على صفحته في موقع (تويتر) تحدث فيها عن تطورات حالته الصحية.
وقال ترامب في تغريدته، "أشعر بأنني في أحسن حال واتطلع لمناظرة بايدن يوم 15 أكتوبر في ميامي"، بحسب "الجزيرة".
وغادر الرئيس الأميركي، مساء أمس الاثنين، المركز الطبي العسكري، حيث تلقى علاجا إثر إصابته بفايروس كورونا المستجد، ليعود إلى البيت الأبيض.
ونشر ترامب تسجيلاً مصوراً لدى عودته للبيت الأبيض تحدث فيه عن فايروس كورونا، حيث صرح قائلا: "لا تدعوه يسيطر عليكم.. لا تخافوا منه".
وغادر الرئيس الأميركي، مساء أمس الاثنين، المركز الطبي العسكري، حيث تلقى علاجا إثر إصابته بفايروس كورونا المستجد، ليعود إلى البيت الأبيض.
ونشر ترامب تسجيلاً مصوراً لدى عودته للبيت الأبيض تحدث فيه عن فايروس كورونا، حيث صرح قائلا: "لا تدعوه يسيطر عليكم.. لا تخافوا منه".
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