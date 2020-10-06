الغنام: مقتل ستة إرهابيين وتدمير مضافة لداعش غربي الأنبار

أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام، الثلاثاء، قتل ستة "إرهابيين" وتدمير عجلة ومضافة تابعة لتنظيم "داعش" غربي المحافظة. وقال الغنام في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حصيلة العملية العسكرية لهذا اليوم والتي نفذتها عمليات الأنبار مع القطعات العاملة بامرتها، بلغت مقتل ست أرهابيين وتدمير عجلة ومضافة لتنظيم داعش شمال الصكار (في) صحراء الأنبار".



وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تدمير ستة أوكار ونفقين في عملية أمنية شملت مناطق عدة من محافظة الأنبار.



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