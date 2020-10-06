مديرية امن كربلاء توضح بشأن حادثة إبعاد متظاهرين عن الحرم الحسيني

أوضحت مديرية أمن كربلاء، الثلاثاء، حادثة إبعاد متظاهرين عن الحرم الحسيني.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "موكب ( الامام الرباني ) يقدر عدد الرجال فيه ما يقارب ٧٠٠ شخص والنساء مايقارب (٢٥٠) دخلوا من منطقة باب بغداد باتجاه سيطرة الكفيل بتجاه باب قبله الامام الحسين عليه السلام".
وأكدت، أن " بعض المتظاهرين اقتحموا العارضة الرئيسية أمام باب قبلة الإمام الحسين عليه السلام".
وأكدت، أن " بعض المتظاهرين اقتحموا العارضة الرئيسية أمام باب قبلة الإمام الحسين عليه السلام".
وأضافت المديرية أنه "تم ابعاد المتظاهرين من قبل قوة الحرمين خارج العارضة الرئيسية".
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