مديرية امن كربلاء توضح بشأن حادثة إبعاد متظاهرين عن الحرم الحسيني

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "موكب ( الامام الرباني ) يقدر عدد الرجال فيه ما يقارب ٧٠٠ شخص والنساء مايقارب (٢٥٠) دخلوا من منطقة باب بغداد باتجاه سيطرة الكفيل بتجاه باب قبله الامام الحسين عليه السلام".وأكدت، أن " بعض المتظاهرين اقتحموا العارضة الرئيسية أمام باب قبلة الإمام الحسين عليه السلام".

وأضافت المديرية أنه "تم ابعاد المتظاهرين من قبل قوة الحرمين خارج العارضة الرئيسية".