لبنان و"الباخرة المجهولة".. توقيف القبطان والمستورد

بعد أيام على دخول باخرة مجهولة محملة بمادة البنزين المياه الإقليمية اللبنانية من دون إذن أو طلب مسبق، أوقف القضاء اللبناني وكيلها وقبطانها على ذمة التحقيق.



وكان لبنان أوقف باخرة "جاغوار أس"، السبت الماضي، قبالة منشآت منطقة الزهراني، جنوبي لبنان، حيث رجّحت المعلومات أن تكون قادمة من اليونان وبدأت التحقيقات بشأنها.

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وأعلن النائب العام اللبناني، اليوم الثلاثاء، توقيف الوكيل البحري المستورد للشحنة، وقبطان السفينة على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية دخولها وهي محملة بمادة البنزين، وتبين أنها لم تأتِ بناء على طلب أي جهة رسمية أو أي شركة خاصة، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام".

وذكرت "وكالة الأنباء المركزية"، أن الوكيل البحري لباخرة "جاغوار اس" الموقوف من صيدا جنوب لبنان وصاحب الشحنة هو من طرابلس، في الشمال.

وبعد ساعات من إعلان وسائل اعلام لبنانية، السبت، عن وجود هذه الباخرة، أصدرت المديرية العامة للنفط - إدارة منشآت النفط، بيانا، كشفت فيه عدم علمها بالباخرة المتواجدة قبالة منطقة الزهراني (في الجنوب) في المياه الإقليمية اللبنانية وأنها تجهل مصدرها.