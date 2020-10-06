"إيكواس" تقدم هدية ثمينة لمالي بعد تشكيل الحكومة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، الثلاثاء، العقوبات التي فرضتها على مالي بعد انقلاب 18 أغسطس/ آب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.



وقالت المجموعة، في بيان، إن قادة الدول الأعضاء في المجموعة رفعوا العقوبات المكبلة لمالي بعد تعيين كولونيل الجيش المتقاعد باه نداو رئيسا مؤقتا ومختار وان رئيسا للوزراء لفترة انتقالية يتوقع أن تستمر 18 شهرا.

وجاء في البيان الذي وقعه رئيس إيكواس، إنه: "بعدما أخذوا في الاعتبار التقدم الملحوظ نحو تطبيع دستوري والدعم الذي تلقاه العملية السياسية قرر قادة الدول الأعضاء رفع العقوبات عن مالي ودعوا الشركاء إلى دعم مالي".

وأعلنت مالي،الإثنين، حكومة جديدة شغل فيها مسؤولون عسكريون مناصب بارزة بعد انقلاب أطاح بالرئيس بوبكر كيتا.

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وقالت الرئاسة، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إن وزارات الدفاع والإدارة المحلية والأمن والمصالحة الوطنية سيتولاها عسكريون في بداية فترة 18 شهرا انتقالية تعود بعدها البلاد لحكم مدني، فيما سيتولى مدنيون 21 منصبا آخر في الحكومة.



وتولي عسكريين لمناصب حكومية أمر معتاد في مالي وحدث من قبل أثناء حكم كيتا، لكن الأمر أصبح أكثر حساسية منذ الانقلاب عندما طالب تكتل لدول غرب أفريقيا بوجود قيادة مدنية خالصة في باماكو.



