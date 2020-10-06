إظلام طرابلس.. مليشيات تسرق كابلات الكهرباء لخدمة تركيا

أعلن المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء الليبية، اليوم الثلاثاء، استمرار تعدي مخربين على خطوط رفع الجهد الكهربائي الموجودة في مناطق غربي العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي إن مجموعات خارجة عن القانون قامت فجر اليوم الثلاثاء، بسرقة أسلاك كهربائية بطول 600 متر على خط منطقة القرية بدائرة شمال العزيزية، وأسلاك ضغط عالٍ يقدر طولها بحوالي 750 مترا على خط تجاه منطقة السوداني من فرعية الخنفار بدائرة توزيع السواني.

وأكد المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء الليبية، أن هذه الاعتداءات تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على عدد من الليبيين والمزارع والمصانع والجهات الخاصة والعامة، كما تسبب خسائر جسيمة للشركة العامة للكهرباء.

وفي ذات السياق، قال مصدر أمني لـ ”الخليج 365” إن مجموعات تتبع المليشياوي أسامة الجويلي قائد ما يعرف بـ"مليشيات المنطقة الغربية" تسيطر على مناطق العزيزية والساعدية والسواني غربي العاصمة طرابلس.

وأكد المصدر الأمني على أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها فقد سبق لمرتزقة الجويلي سرقة خطوط الضغط العالي للكهرباء بمنطقة الكسارات شمال شرق مدينة غريان.

ومن جانبه، قال الناشط حاتم الخضر، إن المليشيات مستمرة في حربها على الشعب الليبي اِقْتِصَادِيًّا وَعَسْكَرِيًّا تنفيذًا للرغبة التركية في تحسين أوضاعها الاقتصادية على حساب ثروات الليبيين.

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وأضاف الخضر لـ ”الخليج 365” أن المليشيات تقصد من قطع الكهرباء وسرقة الأسلاك إجبار المواطنين الليبيين على شراء المولدات الكهربائية التركية التي تصدرها تركيا بعشرات الآلاف للمنطقة الغربية.

وأكد الخضر أن هذا يدخل في باب تحسين الأوضاع الاقتصادية للدولة التركية التي تعاني من أزمات حقيقية بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة عليها وأخيرا بسبب مقاطعة المملكة العربية السعودية لمنتجاتها وبضائعها.

واختتم الخضر "في كل يوم تظهر إعلانات ممولة في المنطقة الغربية لترويج المحركات الكهربائية التركية بالتزامن مع انقطاع الكهرباء والاتصالات عن كامل المنطقة".

وتعاني العاصمة طرابلس منذ قرابة 90 يوما من إظلام تام وسط تردٍّ لخدمات الاتصالات والإنترنت بالمدينة.

وقد انتابت حالة من الغضب أهالي العاصمة طرابلس التي تعيش في أوضاع أمنية صعبة بعد احتدام الخلاف بين الميليشيات المتواجدة في طرابلس، معبرين عن غضبهم من الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وتعالت أصوات المولدات الكهربائية داخل المتاجر ومنافذ البيع في طرابلس لمحاولة تشغيل المعدات التي تساعدهم في أعمالهم.

تجدر الإشارة إلى أن طرابلس تشهد الآن حالة أمنية متردية، وذلك بعد الاشتباكات العنيفة الأخيرة داخل مليشيات فايز السراج.