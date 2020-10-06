شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبد الله بن زايد: معاهدة السلام تغير التفكير التقليدي للتحديات التي تواجهها المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ان معاهدة السلام تغير التفكير التقليدي للتحديات التي تواجهها المنطقة.

وقال خلال مؤتمر صحافي مع وزير خارجية إسرائيل وألمانيا في برلين نتطلع مع شركائنا لتعزيز الاستقرار الدولي. Advertisements وأضاف ناقشت مع نظيري الإسرائيلي التعاون في مجال الطاقة والبحث العلمي. وأوضح ان الإمارات وإسرائيل وألمانيا تتشارك أفكار تعزيز التسامح والتعاون والاعتدال بالمنطقة. وتقدم بالشكر الى ألمانيا لجهودها المثمرة في استضافة هذا اللقاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله بن زايد: معاهدة السلام تغير التفكير التقليدي للتحديات التي تواجهها المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.