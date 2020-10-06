ليبيا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت ليبيا، الثلاثاء، 1031 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و6 حالات وفاة، فضلا عن شفاء 334 حالة خلال 24 ساعة، وفقا للعين.



وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها ليبيا منذ بدء ظهور المرض في البلاد مارس الماضي.

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وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن مدينة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات بواقع 520 حالة، و279 حالة شفاء، فيما لم تسجل وفيات جديدة بالفيروس.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 38468 إصابة، فيما تعافى 22 ألفًا و410 أشخاص، وتوفي 602.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1000 شخص يوميا.