شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة العالمية: توفر لقاح كورونا نهاية العام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم "الثلاثاء" إن لقاحاً ضد كورونا "كوفيد-"19 ربما يكون جاهزاً بحلول نهاية العالم.



Advertisements

وأضاف في ختام اجتماع استمر يومين للمجلس التنفيذي للمنظمة حول الجائحة "سنحتاج إلى لقاحات وثمة أمل أن يكون لدينا لقاح بنهاية هذا العام. ثمة أمل".

وهناك تسعة لقاحات تجريبية لدى مبادرة كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية وتهدف إلى توزيع ملياري جرعة لقاح واقية من "كوفيد-19" بحلول نهاية 2021.