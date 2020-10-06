كندا تعلق صادرات الأسلحة إلى تركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت كندا تعليق صادرات أنواع محددة ممن الأسلحة إلى تركيا.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الكندية إن قرار الحكومة تعليق بعض صادرات الأسلحة إلى أنقرة يأتي على خلفية ادعاءات باستخدام معدات عسكرية كندية الصنع في الصراع الدائر في منطقة ناجورنو كارباخ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن فرانسوا فيليب شامبين وزير الشؤون الخارجية الكندي قوله في بيان «بمجرد علمنا بهذه الادعاءات أمرت على الفور إدارة الشؤون الدولية الكندية بالتحقيق فيها».

وأضاف «وفقا لنظام مراقبة صادرات الأسلحة الكندية وفي ضوء الاعتداءات المستمرة، علقت تراخيص تصدير الأسلحة ذات الصلة إلى تركيا، لتوفير الوقت اللازم من أجل تقييم الموقف بصورة أكبر».