شكرا لقرائتكم خبر كندا تعلق صادرات الأسلحة إلى تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الكندية إن قرار الحكومة تعليق بعض صادرات الأسلحة إلى أنقرة يأتي على خلفية ادعاءات باستخدام معدات عسكرية كندية الصنع في الصراع الدائر في منطقة ناجورنو كارباخ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان.ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن فرانسوا فيليب شامبين وزير الشؤون الخارجية الكندي قوله في بيان «بمجرد علمنا بهذه الادعاءات أمرت على الفور إدارة الشؤون الدولية الكندية بالتحقيق فيها».
وأضاف «وفقا لنظام مراقبة صادرات الأسلحة الكندية وفي ضوء الاعتداءات المستمرة، علقت تراخيص تصدير الأسلحة ذات الصلة إلى تركيا، لتوفير الوقت اللازم من أجل تقييم الموقف بصورة أكبر».
كانت هذه تفاصيل خبر كندا تعلق صادرات الأسلحة إلى تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.