كورونا يلغي اجتماع روحاني مع البرلمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وكالة «فارس» الإيرانية بأن الرئيس حسن روحاني ألغى اجتماعا كان من المقرر عقده أمس، في البرلمان لرؤساء السلطات الثلاث. وأشارت الوكالة إلى أن سبب الإلغاء هو زيارة رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني محمد باقر قاليباف لمرضى بكورونا واحتمال نقله المرض لروحاني. وكان قاليباف زار أمس الأول عنابر مختلفة في مستشفى الإمام الخميني في طهران وزار وحدة عناية مركزة مخصصة لمرضى كورونا في المستشفى وتحدث إلى المرضي. وكان قاليباف زار أمس الأول عنابر مختلفة في مستشفى الإمام الخميني في طهران وزار وحدة عناية مركزة مخصصة لمرضى كورونا في المستشفى وتحدث إلى المرضي.

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