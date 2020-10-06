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14 مرشحا بينهم سيدة يتنافسون على المقعد الواحد بدائرة المعادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دائرة «المعادى وطره» صراعًا مختلفا لانتخابات البرلمان، وذلك بقائمة تضم أبرزها وجوه جديدة على المقعد الوحيد المخصص لها حسب تقسيم الدوائر الجديد، والذى أقره مجلس النواب مؤخرا.

ويأتى عدد المرشحين المتقدمين للدائرة 14 مرشحا، ويخوض عن الأحزاب كل من محمود فاروق عن حزب حماة الوطن، ويدفع حزب مستقبل وطن بأحمد الطيبى، والمستشار وائل تعلب عن حزب مصر القومى، ومحمد ناجى مرعى عن حزب المصريين.

ومن المستقلين كل من اللواء أيمن أبو زيد وأحمد مرزق سيد على، ودكرورى محمد، وهنداوى عز، ومحمود مرسى كمالة، ومحمد عبد اللطيف مصطفى ، تامر الحسينى مأمون، عصام الخربوطلى، محمود ندا، ناجى مرعى،فيما تواجه امرأة واحدة كل هؤلاء المرشحين وهى منى حامد شكرى .

 

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