بعد الحكم على نجليهما في قضية “الكمامات”.. زيان: هذا انتقام.. النويضي: هذا ظلم

بعد أن قضت المحكمة الابتدائية في “عين السبع” في مدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق نصر الدين زيان، نجل النقيب محمد زيان في ملف “الكمامات”؛ علق الأخير على الحكم الصادر في حق ابنه، بالقول: “إنه انتقام وليس حكما قضائيا”.

وأضاف النقيب محمد زيان، في حديث لـ”اليوم 24″، بأن “ما يستطيع قوله هو أن الحكم على ابنه بثلاث سنوات حبسا نافذا يعد انتقاما فقط”.

وعن ااستئناف الحكم، أوضح المتحدث نفسه، أنه “ينتظر اجتماع هيأة دفاع ابنه، لمعرفة إن كانوا سيتأنفون الحكم أم العكس”.

وفي هذا الملف المثير، الذي يتابع أيضا نجل الحقوقي والمحامي عبد العزيز النويضي، الذي قضت في حقه المحكمة اليوم الثلاثاء، بـ10 أشهر حبسا نافذا.

وتعليقا عن هذا الحكم؛ وصف المحامي عبد العزيز النويضي، في حديث ل”اليوم 24″، الحكم المذكور، بـ”القاسي”.

وأضاف “أن ابنه بريء، والحكم عليه بالسجن هو ظلم”، مشيرا إلى أن “جميع الأحكام بصفة عامة في هذا الملف قاسية”.

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ويتابع في هذا الملف المثير، عدد من المتهمين، حيث توزعت الأحكام في حقهم، مابين 5 سنوات إلى 8 أشهر، حيث قضت المحكمة في حق ياسين سوني ب 5 سنوات سجنا نافذا، وهشام بوزوبع 4 سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى 3 سنوات حبسا في حق زكرياء ومحمد الشتيوي ووليد بوعلي، بالإضافة إلى المهدي قرداش، كما قضت المحكمة في حق جبري بـ8 أشهر حبسا.

ويذكر أن النيابة العامة في المحكمة الزجرية عين السبع في الدارالبيضاء قد أمرت، في 15 أبريل الماضي، بإيداع نجل المحامي محمد زيان سجن عكاشة بالدارالبيضاء، بتهمة النصب والاحتيال، وتزوير علامة تجارية، والتوزيع غير المشروع للكمامات الواقية، وهي التهم التي ينفيها دفاعه جملة وتفصيلا.

وكانت المصحة الدولية بمدينة مراكش تبرأت من المحامي مبارك المسكيني الذي يدعي الترافع وتمثيلها أمام المحكمة، مؤكدة أن لا صلة لها بالملف، وأنها لم تشتر أيا من الكمامات موضوع المتابعة.

وأكدت مصادر الموقع أن المسؤولين عن المصحة تواصلوا مع المحامي المذكور مطالبين إياه بالكف عن إقحام المصحة واستخدام إسمها في القضية، مؤكدين أن لا صلة لهم بالمتهمين في الملف.

وتعليقا على هذا الموضوع، أكد المحامي والنقيب السابق محمد زيان، أن الملف قد أصبح واضحا.. إنه “مجرد مونطاج” لصناعة أدلة تدين ابني في هذه القضية، على حد تعبيره.