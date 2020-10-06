المحكمة الابتدائية تسدل الستار على ملف “الكمامات”.. 3 سنوات حبسا في حق نجل زيان و10 أشهر للنويضي

أسدلت المحكمة الابتدائية في عين السبع في مدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، الستار على محاكمة محاكمة نجل النقيب، محمد زيان، ونجل المحامي النويضي في ملف مثير، بات يعرف إعلاميا بملف “الكمامات”.

وضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق نصر الدين زيان، نجل النقيب زيان، و10 أشهر حبسا نافذا في حق نجل المحامي النويضي.

وانت النيابة العامة في المحكمة الزجرية عين السبع في الدارالبيضاء قد أمرت، في 15 أبريل الماضي، بإيداع نجل المحامي محمد زيان سجن عكاشة بالدارالبيضاء، بتهمة النصب والاحتيال، وتزوير علامة تجارية، والتوزيع غير المشروع للكمامات الواقية.

يذكر أن قضية الكمامات تفجرت بعدما تقدمت مصحة خاصة في مدينة مراكش بشكاية، ادعت فيها سقوطها في النصب والاحتيال، من طرف شبكة إجرامية، ويبلغ عدد المتهمين في هذا الملف 12 شخصا.