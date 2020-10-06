نعمان لحلو يشتكي من هجوم مجموعة فايسبوكية تحمل اسم “عبد الوهاب الدكالي”

اشتكى الفنان نعمان لحلو من هجوم وصفه بالشرس من طرف مجموعة فايسبوكية، تحمل اسم الفنان عبد الوهاب الدكالي، غير أن مسيرها هو شخص آخر.

وقال نعمان لحلو، من خلال حسابه على “فايسبوك”، إنه يتعرض منذ أزيد من شهر لهجوم من المجموعة المذكورة، عبر “عشرات التدوينات، تحاول النيل من سمعتي، وكلما نزلت تدوينة، تنهال عليها التعليقات بالاستغراب والنقد في حق الصفحة، فيزيلون التدوينة، وينشرون أخرى”.

وأشار نعمان لحلو إلى أنه لا يظن وقوف فنان كبير مثل الدكالي وراء الهجوم عليه، لكن يلومه في الوقت نفسه حول إلتزام الصمت حيال مجموعة مفتوحة، تتحدث باسمه.

وقال لحلو عن عبد الوهاب الدكالي: “لا أظنه يرضى أن تكون صفحة تحمل اسمه، تحيد عن طريقها، وتتخصص في شتمي، وفي تسوية الحسابات الضيقة”، مضيفا أنه كان ينتظر منه التبرأ منها، إلا أن ذلك لم يحصل.

وختم لحلو تديونته بتوجيه الثناء إلى عبد الوهاب الدكالي، وكتب: “عموما سوف يبقى الموسيقار عبد الوهاب الدكالي، أستاذنا وعميد للموسيقى المغربية، بفنه، وأخلاقه” .