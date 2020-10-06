يعتزم موقع التواصل “أنستغرام”، تزامنا مع احتفاله بعشر سنوات على بدايته، اعتماد سياسة جديدة بغرض مكافحة التنمر.
وأفاد موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن أنستغرام سيوقف انتشار أي تعليق يتضمن كلمات بذيئة أو دنيئة، مع تحذير المستخدم من استمرار استخدامه تلك الكلمات في تعليقاته.
وإذا استمر المستخدم في تلقي تحذيرات أنستغرام يؤدي ذلك إلى فقدانه حسابه بشكل نهائي.
وتهدف سياسة أنستغرام الجديدة إلى تشجيع مستخدميها على التعامل بلطف مع بعضهم بعض.
ويمنح “أنستغرام” للمستخدمين، الذين يتعرضون للتنمر، إمكانية إخفاء التعليقات، التي تحتوي على كلمات مسيئة إليهم، ثم تختفي التعليقات المشابهة تلقائيا.
كانت هذه تفاصيل خبر سياسة جديدة لـ”أنستغرام” .. التنمر يؤدي إلى إغلاق حسابات الفاعلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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