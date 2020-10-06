شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 834 اصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 834 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) ليرتفع الاجمالي الى 102648 حالة.

ونقلت وكالة الانباء العمانية عن الوزارة قولها في بيان ان 91275 حالة من 102648 حالة قد تماثلت للشفاء فيما بلغت حالات الوفيات 990 حالة

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