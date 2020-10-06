بتوجيهات حمد الشرقي.. "الفجيرة الخيرية" تقدم 200 طناً من المساعدات الإنسانية للسودان (فيديو)

الثلاثاء 6 أكتوبر 2020

بدعم وتوجيهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، قدمت جمعية الفجيرة الخيرية 200 طناً من المساعدات الغذائية والملابس، للسودان الشقيق و صلت إلى العاصمة الخرطوم، ضمن جسر المساعدات الإنسانية المقدم من دولة الإمارات إلى الشعب السوداني، لإغاثة المتأثرين من الفيضانات .



وقد خصصت القوات المسلحة طائره لنقل المساعدات نظرا لخبرتها الكبيرة التي إكتسبتها في مجال العمل الإنساني والإغاثي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لحاكم الفجيرة رئيس مجلس إدارة الجمعية إن مساعدات الجمعية التي تنفذ بتوجيهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، تعد جزءاً من المساعدات الإنسانية العاجلة التي تقدمها دولة الإمارات للمتضررين من الشعب السوداني الشقيق جراء الفيضانات التي حدثت مؤخراً، وتعزيز قدرة الأشقاء على تخطي تداعيات هذه الكارثة.

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وتوجه الرقباني بالشكر والامتنان إلى الشيخ حمد بن محمد الشرقي على الدعم اللامحدود الذي يقدمه للأعمال الإنسانية الخيرية والتي هي استمرار لمسيرة عطاء الخير التي أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

كما توجه الرقباني بالشكر والتقدير إلى القوات المسلحة ، على دورهم الإنساني في نقل المساعدات الإغاثية الجارية إلى السودان الشقيق مؤكدا أن أبناء القوات المسلحة هم رعاة الاتحاد وحماة الوطن والأمة والإنسانية جمعاء.

وأضاف الرقباني: إن هذه المساعدات تأتي استمراراً لنهج الإمارات الإنساني والإغاثي والتنموي واهتمامها الكبير بتداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالأشقاء في السودان، وتضامنها اللامحدود مع الضحايا والمصابين، وتعبيراً عما تكنه الإمارات وقيادتها من فخر واعتزاز لدولة السودان الشقيقة وكان في إستقبال الطائرة لدى وصولها إلى مطار الخرطوم سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى السودان الذي أشاد بمكرمة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي التي تقف دليلا على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين مشيراً إلى أن العلاقات بين الامارات والسودان علاقات متجذرة على مر الازمان، وتأتي هذه المكرمه دعماً للأشقاء في السودان الذين تعرضوا لموسم فيضان غير مسبوق ،مشيرا إلى أن سياسة دولة الامارات قائمة على الوقوف مع الاشقاء ومساندتهم لتخفيف الاضرار مؤكداً إستمرار المساعدات عبر الجمعيات الإماراتية الخيرية خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد سعادته بدور قواتنا المسلحة التي أصبحت عنواناً للنجدة وبث روح الأمل في نفوس المحتاجين والفقراء في بقاع العالم، مجسدة بذلك نهج إنساني نبيل في التضامن مع جميع الدول التي تواجه أزمات أو تحديات إنسانية.