طرق دبي تطلق حملة تفتيشية ميدانية للتأكّد من سلامة الإطارات

الثلاثاء 6 أكتوبر 2020

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً حملة ميدانية لمدة شهر للتأكّد من سلامة إطارات المركبات في طرق وشوارع الإمارة وذلك بهدف التوعية باشتراطات السلامة والأمان الواجب توفرها في إطارات المركبات انسجاماً مع الدور الريادي للهيئة لتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان على طرقات وشوارع إمارة دبي.



ونفّذت الحملة الفرق الميدانية التابعة لإدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في الهيئة.

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وقال محمد وليد نبهان، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "لقد تمّ التدقيق على (7353) مركبة منها (3724) مركبة ثقيلة وتم تحرير (128) مخالفة، كما تم كذلك التدقيق على (55) مركبة تابعة لمعاهد تعليم السياقة وتبيّن بأن جميع إطارات المركبات حالتها جيدة ..وقد تم كذلك التدقيق على المركبات بمراكز الفحص الفني وتمت إعادة فحص (3574) مركبة للتأكد من التزامها باشتراطات ترخيص المركبات بشكل عام وسلامة الإطارات خاصة".

وأوضح نبهان، أن حالات الإطارات التي تمنع اجتياز المركبة للفحص الفني بنجاح تشمل إطارات منتهية الصلاحية وهي الإطارات التي يزيد عمرها على 5 سنوات من تاريخ الصنع وإطارات متآكلة بصورة بليغة وإطارات يوجد بها قطع وإطارات لا تصلح للسير على الطرق والشوارع العامة ومن هذه الإطارات الجبلية وتلك المخصّصة للثلوج فقط.

وأكّد مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات أن الهدف من هذه الحملات ليس تحرير المخالفات وفرض الغرامات، وإنما نشر التوعية بضرورة التقيّد بالمواصفات الفنية السليمة للمركبات ومنها الإطارات، التي تلعب دوراً حيوياً وبارزاً في سلامة قائدي المركبات وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين.