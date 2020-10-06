شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. سقوط طائرة عسكرية للجيش ومقتل قائدها والان مع التفاصيل

الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة عسكرية من طراز إف5 ومقتل قائدها في منطقة صحراوية جنوب البلاد.

Advertisements وذكرت الوزارة أن الطائرة كانت تقوم صباح اليوم بمهمة عملياتية بالعمق الصحراوي بمنطقة رمادة دون أن تحدد أسباب الحادث. وأشارت إلى أن لجنة فنية ستتولى التحقيق لتحديد أسباب سقوط الطائرة، فيما تكفل القضاء العسكري بفتح بحث تحقيقي

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