شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: لن نسمح للهند بالحصول على علامة GIT الخاصة بأرز البسمتي والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير التجارة الباكستاني عبد الرزاق داود اليوم ان باكستان سترد على ادعاءات الهند في امتلاك المؤشر جغرافي « GIT» لأرز البسمتي في سوق الاتحاد الأوروبي.
أوضح عبد الرزاق داود أن باكستان ستعارض بشدة طلب الهند إلى الاتحاد الأوروبي ولن تسمح للهند بالحصول على علامة GIT خاصة لأرز البسمتي.
وكانت الهند في وقت سابق قد اعتمدت ملصق تعريفي باسم «المؤشر الجغرافي GI» يشمل جميع البيانات الخاصة بأصناف الأرز البسمتي «الأصلية فقط» لتمييزها عن أي أصناف من نوعية الأرز البسمتي الأخرى، مما سبب جدال واسع لمصدري الأرز البسمتي في باكستان.
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