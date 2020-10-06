شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب "الثقوب السوداء" يفوزون بـ"نوبل للفيزياء" والان نبدء بالتفاصيل

فاز العلماء البريطاني رودجر بنروز والألماني راينهارد جنزيل والأمريكية أندريا جيز بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2020 على اكتشافاتهم بشأن واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية غرابة وهي "الثقب الأسود" وفقا لما أوردته الأكاديمية المانحة لجوائز نوبل اليوم الثلاثاء. وحصل بنروز الأستاذ بجامعة أوكسفورد على نصف الجائزة البالغة قيمتها عشرة ملايين كورونا سويدية (1.1 مليون دولار) عن عمله باستخدام الرياضيات لإثبات أن الثقوب السوداء نتاج مباشر للنظرية العامة للنسبية لألبرت أينشتاين. واقتسم جنزيل من معهد ماكس بلانك بجامعة كاليفورنيا في بركلي وجيز من جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس النصف الآخر من الجائزة لاكتشافهما أن مادة غير مرئية وشديدة الثقل تحكم مدارات النجوم في مركز مجرتنا.

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