شكرا لقرائتكم خبر عن تونس .. سقوط طائرة عسكرية ووفاة قائدها والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم سقوط طائرة مقاتلة عسكرية تابعة لها ووفاة قائدها. وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم أن الطائرة كانت تقوم بمهمة استطلاع ومراقبة بمنطقة رمادة جنوب تونس، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحادث.

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