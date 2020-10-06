شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المؤبد لمساعد ممرض قتل 3 مرضى في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
وحكمت المحكمة اليوم الثلاثاء في مدينة ميونخ أنه لن يكون بإمكان المتهم المطالبة بإطلاق سراح مبكر عقب انقضاء 15 عاما في السجن نظرا لثبوت جسامة الجرم.
واتهم الادعاء العام الرجل بحقن مرضاه المعوزين للرعاية بالأنسولين، والذي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة بسبب جرعة زائدة منه. ويُشتبه في أنه كان يحصل على هذا الدواء لأنه - على عكس ضحاياه - مصاب بالسكري.
وكان المتهم البولندي البالغ من العمر 38 عاما قد رفض الإدلاء بإفادات أمام المحكمة، لكنه اعتذر في كلمته الأخيرة لأقارب الضحايا وقال إنه يأسف بشدة لأفعاله: "ما فعلته هو وحشي للغاية ولا يزال وحشيا".
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