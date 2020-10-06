أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الثلاثاء، العثور على 46 حاوية عتاد مخبئة داخل عجلة مدنية شمالي بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "العاملين على اجهزة فحص المركبات عجلة الفحص (xplm) في سيطرة سبع البور واثناء عمليات التفتيش للعجلات المارة في السيطرة وجدت اشارة على احدى العجلات المدنية".



وأضافت أنه "بعد اجراء عملية التفتيش اليدوي تم العثور على اعتدة مختلفة الانواع عبارة عن (46) حاوية عتاد مختلفة تتضمن 13200 اطلاقة بي كي سي و11200 اطلاقة كلاشنكوف وكانت مخبئة اسفل العجلة".

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