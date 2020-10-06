تحديد موعد المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي للأولمبية العراقية

وقال حمودي في بيان إن "الأولمبية تدعو الجمعية العمومية، بكتاب رسمي، للاجتماع في الموعد المحدد لاقامة المؤتمر الخاص بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد".

وأشار الى ان "الموعد جاء بالتدارس مع الهيئة المشرفة على الانتخابات وبما ينسجم مع النظام الداخلي للجنة الأولمبية".



وبيّن حمودي ان "جملة من الاجتماعات ستجري، قبل ذلك، لانتخاب لجنة الرياضيين الأولمبيين ولجنة الرياضة النسوية وممثلي الرياضيين الأولمبيين من كلا الجنسين في الجمعية العمومية، وإنتخاب ممثليين أثنين عن الاتحادات المعترف بها،(وهي الاتحادات التي ليست ضمن البرنامج الاولمبي)، ومؤتمر إنتخاب الشخصيات المميزة التي قدمت خدمات جليلة للحركة الرياضية والفكر الأولمبي".

وجدد حمودي ثناءه وشكره لوزير الشباب والرياضة "عدنان درجال وللجنة الشباب والرياضة النيابية ولمجلس القضاء الاعلى ومجلس الدولة وللجمعية العامة ولكل من اسهم في تشريع القانون واقرار النظام الداخلي".



وكان مجلس القضاء الاعلى حدد هيئة مؤلفة من سبعة قضاة للتهيئة والاشراف على انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية.