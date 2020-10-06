اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق. وسجل العراق 4172 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 4213 مصاباً فضلا عن 67 حالة وفاة.

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