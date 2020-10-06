'الاباتشي' يتخذ قراره.. الجيب ينتصر على القلب

وأنهى عباس عقده مع الكويت بالتراضي، ليصبح لاعباً حراً في الميركاتو الصيفي.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الخليج 365، فإن اللاعب علاء عباس تفاوض مع نادي الزوراء من اجل إمكانية العودة الى النوارس في الموسم المقبل.



وخلال المفاوضات طالب عباس إدارة النادي بعقد يبلغ قيمته 300 مليون دينار عراقي، بالإضافة الى مبلغ 50 مليون دينار التي دفعها للنادي قبل انتقاله لصفوف الكويت الكويتي.

إدارة الزوراء أبلغت اللاعب بان سقف المرتبات الأعلى في النادي يصل الى 250 مليون دينار، مع إمكانية إضافة 50 مليون دينار مستقبلاً، لذلك فإن العرض لم يلبي طموحات اللاعب لتنتهي المفاوضات عند هذه النقطة.

وبعد انتهاء المفاوضات مع الزوراء، سيوقع عباس الملقب بـ"الاباتشي" على عقد انضمامه لصفوف نادي الشرطة مساء اليوم.



وسبق وان لعب عباس في صفوف النوارس لموسم ونصف قادماً من صفوف نفط الوسط، حيث تلألأ نجمه رفقة النوارس وتلقى عروضاً من اندية كويتية وبرتغالية وجزائرية.